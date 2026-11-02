Бэк-вокалиста "Любэ" Тарасова похоронят на Рублевском кладбище

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексея Тарасова похоронят на Рублевском кладбище. Церемония состоится 4 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя коллектива.

Прощание и отпевание музыканта состоится в тот же день в храме Космы и Дамиана в подмосковных Химках.

О смерти Тарасова стало известно 1 ноября. Бэк-вокалисту было 64 года.

Лидер коллектива Николай Расторгуев рассказал, что музыкант боролся с онкологией с середины лета. Тарасов попал в больницу, но спасти его не удалось.

Музыкант окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени М. М. Ипполитова-Иванова. Сначала он занимался оперным пением, после чего в 1989 году присоединился к "Любэ". Тарасов участвовал в записи всех альбомов группы, однако постоянно выступать на концертах начал только в 2005 году.

