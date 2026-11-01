Прощание и похороны бэк-вокалиста группы "Любэ" Тарасова пройдут 4 ноября

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Прощание и похороны бэк-вокалиста группы "Любэ" Алексея Тарасова состоятся 4 ноября, сообщил представитель коллектива в беседе с ТАСС.

Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание, рассказал собеседник агентства.

"Он болел. У него был рак, уже были метастазы", – указал он.

Тарасов умер в возрасте 64 лет. В музыкальном коллективе выразили свои соболезнования родным, близким и всем, кто знал и любил музыканта.

Артист родился 2 декабря 1961 года в Москве. Он окончил дирижерско-хоровое отделение Академии имени Ипполитова-Иванова. Сначала занимался оперным пением, а в 1989 году присоединился к "Любэ".

