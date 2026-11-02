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02 ноября, 08:37

Общество

Первый мокрый снег может выпасть в Москве вечером 3 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый в сезоне мокрый снег возможен местами в столичном регионе вечером во вторник, 3 ноября. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в ночь на вторник и в первой половине дня погода не изменится: небо останется хмурым, до 15:00 ожидаются очаги туманов и моросящие осадки. Вечером в зоне холодного атмосферного фронта начнется дождь. После 18:00 осадки местами будут идти "вперемешку с первым в сезоне символическим мокрым снегом", рассказал специалист.

В сумерках температура составит от минус 2 до плюс 1 градуса. После полудня – не выше плюс 1–4 градусов, добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь, 2 ноября, стала одной из пяти самых холодных в Москве с начала осени. На метеостанции на ВДНХ температура опустилась до плюс 1,4 градуса. В районе Тушино воздух охладился до плюс 1,3 градуса, а в центре города на Балчуге – до плюс 1,7 градуса.

Первый мокрый снег может выпасть в Москве 3 ноября

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