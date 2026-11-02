В Москве проходит международный кинофестиваль "Лучезарный Ангел"

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

В кинотеатре "Поклонка" на площади Победы проходит XXIII Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел". Он открылся 31 октября и продлится до 6 ноября, сообщили организаторы.

Фестиваль проводит Фонд социально-культурных инициатив под патронатом его президента Светланы Медведевой совместно с Центром духовно-нравственной культуры "Покров" и партнерами. Духовное попечительство осуществляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Минкультуры России оказывает мероприятию финансовую поддержку, а столичный департамент СМИ и рекламы – финансовую и информационную.

В конкурсную программу этого года вошли 36 дебютных работ. Также запланированы российские и московские премьеры, благотворительные показы, творческие встречи и мастер-классы.

По словам заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко, фестиваль знакомит зрителей с фильмами о семье, нравственном выборе и исторической памяти, а также помогает начинающим кинематографистам заявить о себе.

Конкурс охватывает полнометражное и короткометражное игровое, документальное и анимационное кино. Отдельная программа предусмотрена для дебютантов. Картины отбирают в несколько этапов с участием экспертов, духовного экспертного совета и жюри.

Жюри полнометражного игрового кино возглавляет генеральный директор "Мосфильма", народный артист России Карен Шахназаров. Короткометражные игровые фильмы оценивает команда под председательством народного артиста России Дмитрия Харатьяна. Документальное кино представлено жюри во главе с режиссером Андреем Истратовым, анимационное – под руководством режиссера-мультипликатора Валентина Ольшванга.

Фестиваль направлен на поддержку фильмов о добре, милосердии и сострадании, а также на сохранение культурного и исторического наследия. В программу также включены круглый стол и церемония награждения победителей.

Ранее сообщалось, что с 2 по 8 ноября в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы фильмов в рамках Международной недели "Народы России", которую проведут при поддержке правительства Москвы. Зрители увидят десятки художественных и документальных лент о разных культурах.

Программу ко Дню народного единства подготовил и кинопарк "Москино" – 4, 7 и 8 ноября гостей ждут театрализованные представления, спортивные состязания и мастер-классы.