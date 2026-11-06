06 ноября, 09:07Происшествия
Пожар произошел на предприятии Кубани из-за падения обломков БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар возник на территории одного из предприятий в поселке городского типа Афипском в Краснодарском крае после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе в MAX.
В результате случившегося пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные и специальные службы.
Помимо этого, фрагменты беспилотника повредили остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.
Ранее инфраструктура нефтеперерабатывающего завода в Ярославле получила повреждения в результате атаки БПЛА, общее число которых составило 124. В результате два сотрудника предприятия получили осколочные ранения, их госпитализировали.
Кроме того, обломки дронов выбили стекла в нескольких многоквартирных и частных домах. Повреждения получили личные автомобили жителей.