Более 200 БПЛА атаковали Рязанскую область

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Более 200 беспилотных летательных аппаратов атаковали Рязанскую область ночью 5 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в мессенджере MAX.

По его словам, сейчас электроснабжение в Рязани восстановлено. Возникшие возгорания ликвидированы или локализованы, тушение продолжается.

"Благодарю военнослужащих подразделений ПВО, бойцов мобильных огневых групп и всех, кто защищает наш регион", – добавил Малков.

Губернатор также поблагодарил оперативные службы, которые устраняют последствия атаки.

В результате массированной атаки повреждения получили частные дома в Рязанском округе, а в Рыбновском округе загорелась нежилая постройка. От падения обломков в Рязани загорелись промышленные объекты. Также оказались повреждены линии электропередачи, а в школе № 58 были выбиты стекла.

Кроме того, при атаке украинских беспилотников один человек получил ранения. Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь.