Средства ПВО за ночь уничтожили 496 беспилотников ВСУ над регионами России

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО за ночь ликвидировали 496 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Перехват целей велся с 20:00 4 ноября до 08:00 5-го числа. БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей.

Кроме того, ПВО работала над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью 5 ноября массированной атаке БПЛА подверглась Рязанская область. Повреждения получили промышленные объекты, линии электропередачи, частные дома и школа. Один человек пострадал, врачи оказывали ему помощь.

Губернатор региона Павел Малков призвал жителей не подходить к обломкам беспилотников и не трогать их. При обнаружении фрагментов необходимо сразу позвонить по номеру 112.