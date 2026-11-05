Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 07:49

Происшествия

Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА

Фото: 123RF.com/palinchak

Рязанская область ночью 5 ноября подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом губернатор Павел Малков написал в мессенджере MAX.

По словам главы региона, в регионе есть повреждения от падения обломков. В Рязани, в частности, загорелись промышленные объекты. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе № 58 выбиты стекла, занятия временно отменены.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

"На местах работают оперативные службы. Оцениваем ущерб и уже занимаемся восстановлением электроснабжения", – сказал Малков.

Жителей он попросил по возможности ограничить передвижение по городу. К обломкам БПЛА губернатор призвал не подходить и не трогать их, а сразу звонить по номеру 112.

Ранее два мирных жителя Горловки оказались ранены в результате прямого удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу.

Еще один инцидент с участием беспилотника произошел в Брянской области. Там украинский дрон взорвался над гражданским микроавтобусом, который двигался по трассе Брянск – Новозыбков вблизи поселка Выгоничи. В результате пострадал один человек.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика