Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА

Фото: 123RF.com/palinchak

Рязанская область ночью 5 ноября подверглась массированной атаке БПЛА. Об этом губернатор Павел Малков написал в мессенджере MAX.

По словам главы региона, в регионе есть повреждения от падения обломков. В Рязани, в частности, загорелись промышленные объекты. Повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением. В школе № 58 выбиты стекла, занятия временно отменены.

В Рязанском округе повреждены частные дома. В Рыбновском округе загорелась нежилая постройка в частном секторе. Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.

"На местах работают оперативные службы. Оцениваем ущерб и уже занимаемся восстановлением электроснабжения", – сказал Малков.

Жителей он попросил по возможности ограничить передвижение по городу. К обломкам БПЛА губернатор призвал не подходить и не трогать их, а сразу звонить по номеру 112.

Ранее два мирных жителя Горловки оказались ранены в результате прямого удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу.

Еще один инцидент с участием беспилотника произошел в Брянской области. Там украинский дрон взорвался над гражданским микроавтобусом, который двигался по трассе Брянск – Новозыбков вблизи поселка Выгоничи. В результате пострадал один человек.

