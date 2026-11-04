Лихачев заявил, что ВСУ абсолютно бесчеловечно запугивают жителей Энергодара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) абсолютно бесчеловечно запугивают жителей Энергодара, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

По его словам, во вторник, 3 ноября, погибла женщина 1970 года рождения – сотрудница сервисного подразделения Запорожской АЭС. Она ехала вместе с мужем в машине, когда в лобовое стекло ударил дрон-камикадзе. Оба скончались на месте. После этого дроны еще 6 часов не подпускали медиков к подбитой машине.

"Не иначе, как желанием, чтобы как можно больше людей в течение всего этого времени увидели жертв преступления, я это объяснить не могу. Запугивание жителей ведется и такими, абсолютно бесчеловечными методами", – отметил он.

Глава "Росатома" отметил, что она стала уже 13-м работником Запорожской АЭС, убитым в результате ударов ВСУ. За последние две недели это третья смерть среди персонала станции.

"Пять дней назад был убит сварщик станции, ехавший на работу на самокате", – добавил он.

Еще неделю назад был поражен автобус с водителем, который только что отвез смену на работу.

"Слова о том, что за работниками ведется натуральная охота, – это не фигура речи", – подчеркнул Лихачев.

Он добавил, что сотрудники, которые продолжают выходить на смены и обеспечивать безопасность энергоблоков, являются настоящими героями, для которых понятие долга – не пустой звук.

"Росатом" со своей стороны продолжит оказывать максимальную помощь коллегам, их семьям и жителям Энергодара, заверил гендиректор.

Ранее в результате серии атак украинских беспилотников на Энергодар пострадал один мирный житель. Медики зафиксировали обращение мужчины 1989 года рождения с множественными осколочными ранениями. Ранение было получено им в районе рынка на Казацкой улице.