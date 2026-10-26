Житель Энергодара пострадал после серии атак ВСУ

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В результате серии атак украинских беспилотников на Энергодар пострадал один мирный житель, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

Медики зафиксировали обращение мужчины 1989 года рождения с множественными осколочными ранениями. По его словам, ранение получено им в районе рынка на Казацкой улице в результате детонации БПЛА о землю. Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены фасад и остекление выставочного зала и филиала художественного отделения детской школы искусств на Набережной улице. В результате попаданий по дворам многоквартирных домов повреждены несколько легковых автомобилей, в одном случае произошло возгорание. Также поврежден действующий магазин на улице Лесной.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. В результате атаки на частные дома пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения и мужчина 1961 года рождения. Кроме того, в центральной части города повреждения получили частные домовладения, многоквартирный дом, а также административные здания.

