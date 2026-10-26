26 октября, 12:42Происшествия
Симоньян заявила о готовности помочь пострадавшим при атаке ВСУ на Мелитополь
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителям Мелитополя в Запорожской области. Об этом она написала в своем канале в МАХ.
Журналистка пообещала содействие всем, кто нуждается в поддержке. Она попросила пострадавших написать ей.
ВСУ нанесли массированный удар дронами по Мелитополю в ночь на 26 октября. В результате атаки на частные дома пострадали мужчина и двое детей. Вместе с тем в центральной части города повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
До этого Симоньян также предложила помощь жителям Воронежской области, пострадавшим в результате атаки беспилотников. Всего минувшей ночью над Воронежем и соседними районами ликвидировали 113 БПЛА. 2 человека погибли, еще 17 получили травмы.