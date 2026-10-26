В Китае мыши украли у мужчины золотую цепочку и спрятали ее в стене

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В Китае полицейские помогли мужчине по фамилии Ван отыскать золотую цепочку, которую утащили и спрятали в стене мыши. Об этом сообщает Feng.

Ван обратился в полицию с заявлением о пропаже украшения из съемной квартиры. Надежного места для хранения ценностей у него не было, поэтому три года он держал цепочку в шкафчике под кухонной раковиной.

Осмотрев помещение, прибывшие офицеры не нашли ни следов взлома, ни признаков чужого присутствия и исключили версию о проникновении постороннего. Когда полицейские сняли панель под раковиной, они увидели явные следы жизнедеятельности грызунов. Добраться до тайника снаружи было почти невозможно, и тогда стражи порядка заподозрили мышей.

Осмотрев щели в стенах и углы, офицеры в итоге обнаружили цепочку – она была цела. "Вором" действительно оказалась мышь. Украшение вернули владельцу. По данным портала, Ван сильно разволновался и крепко пожал руки полицейским.

"Надо же, мышь смогла утащить цепочку весом 33 грамма. Если бы не ваша внимательность, я бы сам ее никогда не нашел", – сказал он.

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