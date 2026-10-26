Нутрициолог Милаева: тыкву, брокколи и свеклу нужно добавить в рацион перед холодами

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Тыкву, брокколи и свеклу нужно включить в осенний рацион для поддержки организма в период сезонных инфекций, сообщает News.ru со ссылкой на специалиста по коррекции пищевого поведения Елену Милаеву.

Она отметила, что в сезонных овощах содержатся полезные вещества, необходимые организму в холодное время года, и при этом такие овощи стоят дешевле многих привозных аналогов.

Тыква богата калием, пектином и витамином С. Брокколи специалист выделила как овощ, способствующий поддержанию иммунитета. Свекла, в свою очередь, содержит железо, фолиевую кислоту и бетаины. Эти вещества, как пояснила Милаева, помогают клеткам восстанавливаться и защищают организм от окислительного стресса. Также корнеплод поддерживает работу сосудов и печени.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской элементологии РУДН Андрей Скальный рассказал, какие продукты могут помочь справиться с осенней апатией. Он рекомендовал обратить внимание на бананы, темный шоколад и твердый сыр, в которых содержатся вещества, повышающие уровень серотонина.

Также специалист посоветовал разнообразить рацион красными, желтыми и зелеными продуктами, поскольку их внешний вид может положительно влиять на настроение.

