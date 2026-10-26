Москвичам пообещали теплое начало ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первые числа ноября температура воздуха в Москве днем может подняться до 7–9 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александра Голубева.

По предварительным расчетам синоптика, 1 ноября ночью в Москве ожидается от 2 до 3 градусов. Местами возможен небольшой дождь, однако существенных осадков на данный момент не прогнозируется.

Относительно теплая погода сохранится в первой декаде месяца. По словам Голубева, в этот период сильных отрицательных температур и снега не ожидается: ночью температура не должна опускаться до значительных минусовых значений, а днем она останется положительной.

Ранее Голубев сообщил, что теплая погода с температурой на 3–4 градуса выше климатической нормы сохранится в Москве до конца октября. Днем воздух будет прогреваться до 9–12 градусов, а ночью температура составит от 2 до 6 градусов.

По предварительным оценкам, октябрь в столице может войти в пятерку самых теплых за весь период наблюдений.

