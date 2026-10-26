Маск заявил о вымирании многих культур из-за низкой рождаемости

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал публикацию о низком уровне рождаемости в ряде стран мира, заявив о вымирании многих культур. Об этом он написал в соцсети X.

"Так много культур вымирает", – отметил Маск.

Поводом для комментария стала публикация, в которой говорилось, что уровень рождаемости в некоторых странах оказался ниже, чем в Японии, которая традиционно ассоциируется с серьезными демографическими проблемами.

В конце августа в исследовании Terra Incognita: The Economics of a Shrinking World указывалось, что мировой уровень рождаемости в этом году, вероятно, впервые в истории опустится ниже необходимого для воспроизводства населения. При сохранении нынешней динамики население Земли продолжит расти еще около 30 лет за счет демографической инерции, а затем достигнет пика примерно в 9 миллиардов человек около 2056 года и начнет сокращаться.

Ранее сообщалось, что доля жителей в возрасте 60 лет и старше превысит треть населения Пекина к 2035 году. По данным на конец 2025 года, в Пекине постоянно проживали 5,288 миллиона человек старше 60 лет – 24,3% населения города. Таким образом, столицу Китая ожидает переход к глубокой демографической старости, а доля пожилых превысит 33%.

