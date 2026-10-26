В Мытищах установили личность пенсионера, предлагавшего детям прокатиться на машине

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сотрудники полиции установили личность пожилого мужчины, который предлагал школьникам проехать в его автомобиле в Мытищах, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Ранее в СМИ появилась информация о подозрительном мужчине на автомобиле Toyota Camry, который, как утверждалось, неоднократно предлагал школьникам в Мытищах проехаться в его машине.

Публикация в интернете стала поводом для проверки. При этом в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.

Мужчину нашли и опросили. Им оказался житель Москвы 1946 года рождения. Он объяснил свой поступок желанием помочь несовершеннолетней и довезти ее до дома, однако после отказа уехал.

Как пояснили в МВД, по итогам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее в Гагаринском районе Москвы 25-летний мужчина назвался близким родственником и попытался увезти ребенка с детской площадки. Очевидцы, заметившие подозрительного гражданина, который приставал к детям, сообщили об этом в полицию.

Мужчину задержали на месте и доставили в территориальный отдел полиции, чтобы продолжить разбирательство. Материалы проверки были переданы в следственные органы.

