Путин поручил скорректировать поисковую выдачу по запросам об абортах

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по корректировке поисковой выдачи по запросам об абортах. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, опубликованном на сайте Кремля.

Кабмин должен до 15 декабря представить предложения о приоритетном индексировании поисковыми системами ресурсов, которые предоставляют социальную поддержку женщинам в ситуации репродуктивного выбора при поиске информации об услугах по искусственному прерыванию беременности.

Кроме того, правительству совместно с региональными властями поручили распространить положительный опыт оказания психологической и информационной поддержки беременным женщинам. Еще одно поручение касается обмена практиками создания комфортных условий для пребывания в учреждениях родовспоможения между регионами России.

Также до 15 декабря кабмин должен подготовить предложения по реализации в регионах проектов комплексного развития территорий с учетом необходимости повышения демографического потенциала. Такие проекты предполагают развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры.

Ранее исследование факультета социальных наук НИУ ВШЭ и Центра социального проектирования "Платформа" показало, что около 63% москвичей считают условия для рождения и воспитания детей в столице благоприятными. Среди преимуществ респонденты отметили семейные места отдыха, детские площадки, транспортную доступность, медицину и социальную поддержку.

При этом 53% опрошенных полагают, что действующие меры поддержки материнства и детства помогают повышать рождаемость, а наиболее значимой федеральной мерой 68% назвали материнский капитал.

