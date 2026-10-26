26 октября, 23:58Транспорт
Движение на внутренней стороне 47-го километра МКАД восстановили
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автомобилисты вновь могут свободно проезжать по внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Озерной улицы. Движение на 47-м километре трассы восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее на этом участке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Из-за аварии проезд оказался затруднен.
Протяженность образовавшегося затруднения движения достигала 1,6 километра.
На месте происшествия работали экстренные службы. После завершения необходимых мероприятий движение на внутренней стороне МКАД возобновили.