Движение на внутренней стороне 47-го километра МКАД восстановили

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобилисты вновь могут свободно проезжать по внутренней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги в районе Озерной улицы. Движение на 47-м километре трассы восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

Ранее на этом участке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей. Из-за аварии проезд оказался затруднен.

Протяженность образовавшегося затруднения движения достигала 1,6 километра.

На месте происшествия работали экстренные службы. После завершения необходимых мероприятий движение на внутренней стороне МКАД возобновили.