Сергей Собянин рассказал, каким будет новое здание Большого Московского цирка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Возведение нового здания Большого Московского цирка началось в Мнёвниковской пойме. Торжественный старт строительству дал Сергей Собянин.

"Много было волнений, связанных с Большим Московским цирком, с его дальнейшей судьбой, с новым строительством. После тщательных консультаций, проработок вместе с цирковым сообществом с горожанами посоветовались и вот подготовили такой серьезный проект создания нового дома Большого Московского цирка", – отметил градоначальник.

Мэр указал, что проект здания является уникальным по своей архитектуре и по применяемым в строительстве технологиям. Кроме того, проект позволит продолжать лучшие традиции российского цирка и создавать интересные проекты мирового уровня. Собянин также выразил благодарность всем, кто участвовал в подготовке данного проекта, назвав эту работу сложной и важной.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный добавил, что историческое здание цирка было построено в 1971 году и уже 55 лет московский цирк остается флагманом циркового движения в стране. Артисты площадки, по его словам, продолжают посещать все международные цирковые фестивали, доказывая, что являются лучшими не только в России, но и в мире.

"Сегодня в таких городах, как Лас-Вегас, Макао, Шанхай, Пекин, появились новые цирковые здания, технически оснащенные, которые дают возможность для развития цирка. И, конечно, нам бы очень хотелось восстановить ту самую славу лучшего цирка в мире. И благодаря появлению нового уникального здания, большого, технически сложного, новаторского, мы эти позиции обязательно вернем", – заметил он.

В свою очередь худрук цирка Аскольд Запашный добавил, что конструкция нового сооружения подразумевает уникальную систему модульного цирка, что позволит поддерживать передовые технологии и применять новые, которые будут появляться со временем.

Общая площадь нового здания цирка составит 82 200 квадратных метров, а максимальная вместимость – 5 000 зрителей. Завершить его строительство планируется в 2029 году.

Купол цирка, выполненный в ярких цветах, станет важной архитектурной доминантой и украшением Мнёвниковской поймы. Его высота от основания шпиля будет достигать почти 100 метров. На шпиле в виде кристалла установят медиаэкраны. Под куполом будет создано открытое пространство с системой лебедок, подвесных механизмов и такелажа для выполнения воздушных номеров.

Также особенностью комплекса станет оснащенная автоматизированной системой управления арена, которая будет менять конфигурацию прямо во время представления. Проект предусматривает 11 вариантов трансформации – от манежей для конного шоу и ледового спектакля до водных и мультимедийных постановок.

Благодаря перепаду природного рельефа в сторону улицы Нижние Мнёвники под основным объемом здания цирка будет построен функциональный стилобат с естественным освещением. Проект предусматривает возможность полноценной работы с животными.

Репетиционный блок оснастят ареной диаметром 13 метров, соответствующей размерам основной цирковой сцены. Ветблок будет включать кабинеты для осмотра, лечения и профилактического ухода за животными. В здании также разместят безопасные и комфортные помещения для постоянного содержания различных видов зверей. Рядом с новым зданием цирка появится благоустроенный ландшафтный парк.

Ранее мэр рассказывал, что на развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия Москвы в 2027–2029 годах из городского бюджета планируется выделить 782,5 миллиарда рублей. Из общей суммы 349,7 миллиарда рублей заложено на обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха. На 2027 год из этих средств предусмотрено 130,5 миллиарда рублей.