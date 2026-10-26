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26 октября, 18:13

Происшествия

Самолет ВВС Великобритании подал аварийный сигнал в небе над Англией

Фото: ТАСС/Zuma

Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Великобритании подал аварийный сигнал в воздушном пространстве над Англией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Воздушное судно вылетело из города Эймсбери в 16:58 по московскому времени, после чего экипаж активировал сигнал Squawk 7700. По состоянию на 17:48 борт совершает круги в небе неподалеку от точки вылета. Конечный пункт назначения самолета не раскрывается.

Код 7700 представляет собой универсальный транспондерный сигнал, который пилоты включают при возникновении любой чрезвычайной ситуации на борту. При этом его активация не всегда означает непосредственную угрозу катастрофы.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, летевший из шотландского Глазго в испанский Аликанте, подал аварийный сигнал. Лайнер Boeing 737-8AS вылетел из Глазго, после чего изменил курс и проследовал в международный аэропорт Ньюкасла в Англии.

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