Суд оштрафовал пилота за жесткую посадку вертолета в Адыгее

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Майкопский районный суд оштрафовал пилота, совершившего жесткую посадку вертолета, на 100 тысяч рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Инцидент произошел в июле 2025 года возле поселка Учебное Лесничество Майкопского района. Пилот не оценил выбранное место для посадки и неверно рассчитал расстояние от лопастей вертолета до столба контактной сети уличного освещения. В результате хвостовая часть воздушного судна задела столб, после чего вертолет жестко приземлился и столкнулся с землей.

"Майкопский районный суд вынес приговор и назначил наказание в виде штрафа", – указано в сообщении.

Пилот полностью признал свою вину и раскаялся. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области. Он столкнулся с линией электропередачи вблизи села Колки Петровского района. Пилот не пострадал. По факту падения началась процессуальная проверка.

