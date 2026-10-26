В МВД опровергли информацию об уколе девушки шприцем в метро Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация об уколе девушки шприцем на станции "Новаторская" Московского метрополитена не подтвердилась. Об этом сообщило столичное управление МВД РФ.

"21 октября в полицию обратилась девушка, сообщившая, что неизвестный мужчина, предположительно, уколол ее шприцем", – говорится в сообщении.

После этого сотрудники МВД провели проверку обстоятельств. Девушка рассказала, что самого момента укола не видела, а только почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол. Ее осмотрел медработник. В результате он не нашел следов инъекции.

В ходе проверки полицейские также изучили записи камер видеонаблюдения на станции и в вагоне поезда, установили личность мужчины, на которого указала девушка, и опросили его. Видеозаписи подтвердили, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки и колющих предметов в руках не имел.

Ранее в столичном метро мужчина напал с кулаками на пассажира после столкновения на эскалаторе. Конфликт произошел в переходе со станции "Лубянка" на станцию "Кузнецкий Мост". Один из участников несколько раз ударил оппонента, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

