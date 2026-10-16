Жителя Москвы задержали после драки в переходе между станциями метро

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В московском метро мужчина напал с кулаками на пассажира после столкновения на эскалаторе. О задержании 32-летнего подозреваемого сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, конфликт произошел в переходе со станции "Лубянка" на станцию "Кузнецкий Мост". Один из участников несколько раз ударил оппонента, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего дознаватель возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). В отношении задержанного избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на станции "Печатники" полицейский узнал в пассажире человека из ориентировки, но тот спрыгнул на пути и убежал в тоннель. Погоня длилась больше 1,5 часа и растянулась на 6 километров.

Стражи порядка вошли в тоннель на "Печатниках", а вышли на "Марьино", из-за чего поезда на участке ходили с увеличенными интервалами. Беглеца задержали, он находился в федеральном розыске.

