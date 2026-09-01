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01 сентября, 10:39

Происшествия

Москвича оштрафовали за прыжок на пути метро из-за упавшего наушника

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

В Москве оштрафовали мужчину, который спрыгнул на пути метро, чтобы поднять упавший наушник. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Инцидент произошел на станции "Университет дружбы народов" Троицкой линии. 39-летний житель столицы спустился на жесткий путь за последним вагоном остановившегося поезда. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене пресекли его действия, никто не пострадал.

На москвича составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и нарушении требований в области транспортной безопасности. Суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее полицейские пресекли действия 14-летнего зацепера на станции "Марьино" Люблинско-Дмитровской линии. Мальчик встал на подножку вагона в момент отправления поезда, однако машинист заметил нарушителя и затормозил. Подросток спрыгнул с состава и попытался скрыться, однако вскоре его личность установили правоохранители.

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