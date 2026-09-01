В Москве начался прием заявок на премию "Путеводная звезда"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На портале "Russpass. Бизнес" начался прием заявок на ежегодную премию правительства Москвы в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Конкурс "Путеводная звезда" входит в число старейших туристических премий Москвы. С 1999 по 2025 год в этом некоммерческом профессиональном соревновании было отмечено 388 работников сферы гостеприимства российской столицы. К числу первых награжденных относились "Интурист", Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, а также гостинично-ресторанный комплекс "Метрополь".

В 2026 году победителей определят в 36 номинациях, 18 из которых – новые. Подать заявку можно до 9 октября включительно, итоги объявят в декабре.

Премия охватывает всю туриндустрию столицы. В этом году выделены семь категорий:

"Гостиницы";

"Гастрономия и покупки";

"Культура и развлечения";

"Общественные пространства и городская среда";

"Технологии и будущее";

"Люди и кадры";

"Медиа".

Оценивать будут вклад участников в развитие отрасли за период с 1 июля 2025 по 1 сентября 2026 года.

Среди новых номинаций – "Лучшее деловое событие в сфере туризма" (форум, конференция или выставка) и "Лучший объект промышленного туризма", которые наглядно демонстрирует производственные процессы. Также учреждены номинации "Лучший водно-термальный комплекс" (от бани до аквапарка) и "Лучшая площадка для проведения мероприятий" – здесь отметят атмосферное и нестандартное пространства.

Кроме того, награды получат "Лучшее цифровое решение в сфере туризма" и "Лучшее финансовое инновационное решение для иностранных туристов" – сервисы, упрощающие оплату для гостей столицы. Отдельно отметят "Лучшую информационную поддержку бизнеса, участвующего в городских проектах" и "Вклад иностранного бизнеса в развитие туристической отрасли Москвы".

Всего предусмотрено 36 номинаций, из которых 17 являются конкурсными – для участия в них необходимо подавать заявки, а оценки выставляет жюри. По остальным 19 специальным номинациям лауреатов выбирают профильные эксперты и городской комитет по туризму.

В числе оценочных параметров – наличие качественной инфраструктуры, высокий уровень сервиса, разработка безопасных и технологичных продуктов, а также нестандартный творческий подход.

Конкурсная комиссия сформирована из представителей Российского союза туриндустрии, Московского государственного университета спорта и туризма, Федерации рестораторов и отельеров, Ассоциации туроператоров России и ряда других отраслевых организаций.

Комиссия определит лучшие гостиницы, рестораны русской кухни, медиа о Москве и специалистов по продажам в отелях. Также будут объявлены победители по номинациям: "Лучшие впечатления для семей с детьми", "Кинотеатр", "Бар", "Блогер, пишущий о Москве", "Туроператор по внутреннему туризму".

Лауреаты трех специальных номинаций – "Лучший экскурсовод", "Администратор гостиницы" и "Сотрудник туристической полиции" – уже известны. Это победители конкурса "Московские мастера" 2026 года. Кроме того, экспертный совет отметит лучший нишевый сувенирный магазин, отраслевое сотрудничество, арт-проект в гостиницах и ресторанах, а также международное СМИ, пишущее о Москве.

Поддержка участников туристической отрасли соответствует целям нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Ранее сообщалось, что 16 и 17 декабря в Москве пройдет четвертый международный форум Meet Global MICE Congress. Ключевым событием в рамках деловой части станет дискуссия "Экономика делового туризма: смена бизнес-моделей и новые драйверы роста", в ходе которой участники затронут вопросы коренных изменений в сфере MICE.

