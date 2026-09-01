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01 сентября, 09:15

Общество

Около 50 тыс контрактов заключили образовательные учреждения Москвы на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Около 50 тысяч контрактов заключили образовательные учреждения Москвы на портале поставщиков с начала года. Из них 15 тысяч было подписано летом, сообщила заммэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По ее словам, чаще всего заказчики приобретали образовательные услуги, строительные и хозяйственные товары, включая бытовую технику, информационно-технологическую и полиграфическую продукцию, а также литературу. На эти категории с начала года пришлось 14 тысяч договоров. В июне, июле и августе в число популярных позиций также вошли услуги по проведению текущего ремонта.

Портал поставщиков – межрегиональная платформа для закупок малого объема, которая обеспечивает предпринимателям со всей страны нулевой вход в госзаказ. В настоящее время на ресурсе зарегистрировано более 410 тысяч поставщиков.

Самыми активными регионами, поставлявшими продукцию столичным образовательным учреждениям в этом году, оказались Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Владимирская и Самарская области. Они заключили более 40 тысяч сделок – 80% от общего числа, рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Всего за первое полугодие на портале поставщиков заключили более 290 тысяч контрактов. На строительные товары пришлось 7,4 тысячи сделок, на медицинские – 5,6 тысячи, на хозяйственные, в том числе бытовую технику, – 5,4 тысячи.

"Торги Москвы": госзакупки

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