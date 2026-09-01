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01 сентября, 10:11

Политика

Захарова рекомендовала иностранным дипломатам эвакуироваться из Киева

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

МИД России по-прежнему рекомендует иностранным дипломатам и гражданам эвакуироваться из Киева. Об этом официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума.

"Не теряет, а, наоборот, сохраняет актуальность рекомендация министерства иностранных дел России, она была сделана еще в мае текущего года", – передает RT слова дипломата.

Захарова уточнила, что эвакуироваться необходимо в связи с переходом российских военных к систематическому и последовательному нанесению ударов по украинской военной инфраструктуре. Эти действия носят ответный характер и связаны с наращиваем атак противника по жилым кварталам и гражданским объектам российских регионов, добавила Захарова.

За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины увеличили количество ударов по объектам в России почти до 1,2 тысячи в сутки. Результатом стала гибель 53 мирных жителей, среди которых было семь детей. Еще 330 человек получили травмы, сказал ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Путин заявил о продолжении ответных ударов по Украине

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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