Лукашенко заявил, что в мир вернулась массированная военная агрессия

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Прямая массированная агрессия вернулась в международную политику, это требует изменения подхода к обеспечению глобальной безопасности. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает News.ru со ссылкой на агентство БелТА.

По словам белорусского президента, в арсенале "сильных мира сего" есть технологии цветных революций и гибридного воздействия. Кроме того, сохраняется мощное информационное, дипломатическое и санкционное давление на некоторые государства.

"Нашим ответом на такой вызов должно стать формирование новой архитектуры безопасности в Евразии", – отметил Лукашенко.

Он добавил, что Минск считает создание общего пространства доверия и сотрудничества главным ответом на происходящие деструктивные процессы.

Ранее Лукашенко предупредил о молниеносном ответе в случае нападения на его страну. Он подчеркивал, что не хочет войны, но Белоруссия может нанести "невосполнимый, неприемлемый урон" любому потенциальному агрессору. Колебаний при этом не будет, указывал белорусский президент.