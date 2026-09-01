Типовой порядок предоставления общежитий студентам ввели в РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 1 сентября в России вступает в силу типовой порядок предоставления общежитий студентам, утвержденный приказом Минобрнауки и Минпросвещения РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Чтобы получить место в общежитии, студенту необходимо подать в вуз заявление и документы. В том числе справки, подтверждающие обучение по очной или заочной форме, а также документы об отсутствии регистрации и жилья в собственности в городе расположения университета. Кроме того, потребуются иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами вуза.

Студенческие семьи для получения отдельной комнаты должны представить документы, подтверждающие заключение брака, а при наличии – свидетельства о рождении или усыновлении детей.

Решение о выделении жилья в общежитии принимает вузовская комиссия на основе критериев, установленных российским законодательством и локальными нормативными актами университета.

В День знаний для первокурсников колледжей организуют встречи с кураторами, церемонии вручения студенческих билетов, экскурсии, встречи с работодателями и выпускниками.

Минпросвещения также поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности и пропускного режима.