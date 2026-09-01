Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались "на ногах" на саммите ШОС в Киргизии

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Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались "на ногах" перед началом заседания совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Они встретились в конгресс-центре "Ырыс Ордо", где уже собрались все главы государств для участия в мероприятиях. Путин и Си вместе вошли в зал, где должна была начаться церемония фотографирования, а Моди уже находился там. Премьер Индии поприветствовал их рукопожатиями.

Ранее Путин встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на полях саммита ШОС. В ходе беседы глава государства отметил, что российско-казахстанские отношения являются дорогой с двусторонним движением. По его словам, особенно радует развитие гуманитарных контактов между странами.

Президент РФ находится в Бишкеке для участия в мероприятиях саммита ШОС. Всего у него запланировано девять двусторонних встреч.