Гражданские объекты повреждены в Самарской области из-за атаки ВСУ

Фото: depositphotos/Afotoeu

В Самарской области силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

В результате происшествия зафиксированы повреждения гражданских объектов. Погибших, по предварительным данным, нет.

На месте работают подразделения Министерства обороны РФ. Губернатор также пообещал держать местных жителей в курсе дальнейшего развития ситуации.

В прокуратуре Самарской области, в свою очередь, заявили, что соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки БПЛА, поставлено на контроль. Ведомство обеспечило взаимодействие со всеми профильными службами.

Ранее мирный житель погиб при атаке ВСУ на Валуйки в Белгородской области. Еще три человека пострадали. У них зафиксированы множественные осколочные ранения разных частей тела.