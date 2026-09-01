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01:58

Транспорт

Минпромторг с 2028 года готов поставлять Ан-2 с новым отечественным двигателем

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Минпромторг РФ с 2028 года готов поставлять полностью обновленные самолеты Ан-2 с новым отечественным двигателем ВК-800. Об этом в интервью ТАСС сообщил полномочный представитель российского президента в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, ведомство готово начать отгрузку машин с прежней силовой установкой уже с 2027 года, а с 2028 года перейти на версию с новым российским двигателем ВК-800.

При этом Трутнев отметил, что не считает такой подход идеальным решением проблемы. Он выразил сожаление, что спустя десятилетия эксплуатации Ан-2 приходится вновь возвращаться к этой машине.

Вице-премьер подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия на создании принципиально нового легкого воздушного судна, однако признал, что на сегодняшний день отечественные конструкторы пока не могут предложить альтернативу.

В сложившейся ситуации, по его мнению, стоит временно использовать проверенный Ан-2, параллельно форсируя разработку современного легкого борта.

Ранее в России создали конструкторскую документацию и макет нового двигателя для малых пассажирских самолетов. Силовая установка ВК-1600С предназначена для воздушных судов малой размерности, в частности для ТВС-2ДТС, а также может применяться на машинах Ан-2 и Ан-3.

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