Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем знаний

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. Видеообращение было опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что начало учебного года – это праздник, который объединяет все поколения. Отдельно он обратился к первоклассникам, заявив, что для них начинается новый этап жизни.

Путин подчеркнул, что школа – это не только уроки, но и возможность для развития. По его словам, мечты учащихся реализуются при условии трудолюбия и настойчивости. Задача взрослых, добавил президент, – помочь детям найти призвание и раскрыть способности.

Президент также заявил, что перед школьниками и студентами открыты возможности в экономике, науке, образовании и сфере высоких технологий. Он призвал молодых людей верить в себя и продолжать движение вперед, несмотря на возможные трудности.

Отдельные поздравления Путин адресовал учителям и наставникам. Он отметил их роль в воспитании и передаче ценностей, которые объединяют страну.

В завершение президент пожелал учащимся стремиться к новым знаниям, беречь близких и помнить об ответственности за будущее России.

Ранее стало известно, что телебашни в городах России включат подсветку в День знаний. В частности, праздничный ролик с надписями "С Днем знаний!" и "1 сентября" покажет Останкинская телебашня.

В Брянске телебашня станет желтой, на медиафасаде появятся школьный колокольчик и бегущая строка "С Днем знаний! С новым учебным годом!". Анимации с глобусами, рюкзаками и раскрытыми тетрадями украсят грани объекта.