Жара до 27 градусов ждет москвичей в День знаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

День знаний в Москве в этом году будет по-летнему жарким – воздух прогреется до 27 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 3–8 метров в секунду. Ночью температура составит 13–16 градусов, утром – 18–21 градус, а днем воздух прогреется до 24–27 градусов. Эти показатели соответствуют климатической норме "макушки лета".

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба при норме 746–748 миллиметров.

Уже в ночь на 2 сентября прогнозируется небольшой дождь, местами даже гроза. Температура воздуха будет варьироваться от 17 до 22 градусов. 3 сентября будет преобладать переменная облачность.

При этом астрономическая осень наступит в России 23 сентября. В этот день дневное светило пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. После этого в Северном полушарии ночь становится длиннее дня, а в Южном, наоборот, короче.