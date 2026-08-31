Метромост напомнил москвичам об окончании лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московский метромост в последний день календарного лета напомнил горожанам о скором наступлении осени. Соответствующая надпись появилась на медиаэкране.

"Следующая остановка: "Осень", – гласит надпись.

Климатологи тем временем сообщили, что астрономическая осень в Северном полушарии наступит 23 сентября в день осеннего равноденствия. В 03:05 по московскому времени Солнце пересечет небесный экватор и перейдет в Южное полушарие, после чего в Северном полушарии ночь становится длиннее дня.

В начале сентября долгота дня на широте Москвы сократится до 13 часов 52 минут, а к концу месяца – до 11 часов 40 минут. Между тем переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в столице в последний день лета, 31 августа.