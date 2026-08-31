Переменная облачность и до 24 градусов тепла ожидаются в Москве 31 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Переменная облачность и местами небольшой дождь ожидаются в столице в последний день лета, 31 августа. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 19 до 24 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 11 градусов, а в Подмосковье – до 9 градусов.

В сентябре Москву и регионы Центральной России накроют ливни, а привычного бабьего лета в начале осени может не быть. Специалисты связали возможные погодные изменения с усилением Эль-Ниньо.

Жители России и других стран Северного полушария встретят астрономическую осень 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В 03:05 по московскому времени дневное светило, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное.