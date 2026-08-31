Два человека погибли в результате удара США по иранскому острову Ларак

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По меньшей мере два человека погибли, еще двое получили ранения в результате атаки американских беспилотников на иранский остров Ларак в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации корреспондента Axios Барака Равида, силы США нанесли удары по двум ракетным установкам на острове Ларак.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал ответить на очередной агрессивный акт нападения со стороны Штатов и Израиля.

Ранее американские военные заявили, что обезвредили все морские мины в Ормузском проливе. Кроме того, за последние несколько месяцев бойцы США помогли примерно 1,5 тысячи торговых судов пройти через пролив, предоставляя координированную защиту.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном закончится "довольно скоро". По утверждению американского лидера, Ормузский пролив уже открыт и через него проходит большое количество судов. Он подчеркнул, что мин в проливе нет.