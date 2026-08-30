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30 августа, 21:29

Происшествия

2 человека погибли и 12 пострадали при ударе ВСУ по Белгороду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека погибли на территории коммерческого объекта и 12 пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом в мессенджере MAX сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Погибшими оказались мужчина и 16-летний подросток. Среди пострадавших – семеро несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет.

"Один из них находится в тяжелом состоянии. Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в городскую больницу № 2 Белгорода, один из них также в тяжелом состоянии", – указал Шуваев.

По его словам, на территории одного из административных зданий пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук его доставили в городскую больницу № 2. Состояние пациента тяжелое.

Кроме того, из-за атаки украинских военных начались возгорания на семи складах в Белгороде, в одном из них произошло обрушение кровли, добавил он.

ВСУ атаковали Белгород вечером 30 августа. В частности, удар пришелся по сортировочному центру и хабу доставки Ozon. Сотрудников эвакуировали. Также на объекте вспыхнул пожар, который уже локализовали.

Временно Ozon не доставляет и не принимает заказы в Белгороде и области.

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