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30 августа, 19:18

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Песков: Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта

Киев не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта – Песков

Фото: kremlin.ru

Украина не хочет заниматься реальным урегулированием конфликта, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Москва сохраняет открытость к переговорам делегаций России и Украины в Турции, но предпосылок к ним пока нет. При этом саммит с участием Владимира Путина, украинского президента Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа возможен только для фиксации договоренностей.

"И договоренности – это вовсе не примитивная сделка, это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее СМИ писали, что глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести встречу Путина, Зеленского и Трампа для урегулирования кризиса. Журналисты отметили, что американские официальные лица уже проинформировали лидера Украины о переговорах в российской столице и предложении провести саммит.

Песков прокомментировал переговоры по Украине

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Сюжет: Переговоры по Украине
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