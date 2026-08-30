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30 августа, 15:29

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ТАСС: актриса Анджелина Джоли приехала на Украину

Анджелина Джоли приехала на Украину

Фото: AP Photo/Andrew Medichini

Американская актриса Анджелина Джоли прибыла на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По предварительным данным, актриса посетила Львов и Тернополь. Цели визита не раскрываются.

Это не первый визит актрисы в страну. В ноябре 2025 года СМИ сообщали о поездке Джоли в подконтрольный ВСУ Херсон.

Тогда сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предлагал актрисе посетить новые регионы России. По его словам, если бы Джоли была интересна правда, то она бы приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше.

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