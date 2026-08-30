Несколько жилых домов повреждены при атаке БПЛА на промзону города Кириши

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Несколько жилых домов повреждены в результате атаки беспилотников на промзону города Кириши Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в мессенджере MAX.

Глава региона уточнил, что в некоторых квартирах выбиты стекла. По его словам, специальная комиссия уже фиксирует все повреждения. Они работают на улице Ленинградской, проспекте Ленина и Волховской набережной.

Дрозденко добавил, что все работы по замене окон будут выполнены за счет резервного фонда правительства Ленинградской области. Он также сообщил, что возгорание в промзоне Киришей, возникшее в ходе отражения атаки, в настоящее время ликвидировано, его последствия уточняются.

Кроме того, обнаружено падение БПЛА на территории парка "Прибрежный" и на участке около школы в Киришах. Горение обломков ликвидировано, здание школы не пострадало. Проводятся следственные мероприятия, пострадавших нет.

Ранее губернатор сообщал, что за время атаки на Ленобласть было сбито 62 беспилотника. На месте ЧП работают экстренные службы.

