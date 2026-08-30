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30 августа, 07:32

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Axios: директор ЦРУ предложил провести встречу лидеров РФ, США и Украины

Глава ЦРУ предложил РФ трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Зеленского – СМИ

Фото: AP Photo/Matt Rourke

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу лидеров США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным портала, американские официальные лица уже проинформировали Зеленского о переговорах в Москве и предложении провести трехсторонний саммит. Кроме того, источники сообщили, что Рэтклифф обсуждал в Москве в целом возможность возобновления мирного диалога.

25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. В тот же день воздушное судно улетело.

На борту находился Рэтклифф, визит которого был связан с "контактами между спецслужбами", рассказали в Кремле. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался.

Встречу с Рэтклиффом подтвердил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он уточнил, что в практике спецслужб личные контакты руководителей или онлайн-общение являются частью повседневной работы.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

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Сюжет: Переговоры по Украине
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