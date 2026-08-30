Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Шереметьево

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в московских аэропортах Внуково и Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент аэропорты восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Ограничения на полеты вводились во Внуково и Шереметьево в ночь на 30 августа – обе авиагавани принимали и отправляли рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Подобные меры безопасности объявили на фоне угрозы атаки БПЛА в столичном регионе. С полуночи на подлете к Москве было уничтожено десять вражеских беспилотников.