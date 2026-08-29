Логистический объект Ozon попал под атаку БПЛА в Ростовской области

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Один из складов маркетплейса Ozon в Ростовской области подвергся ночной атаке беспилотников. Все сотрудники были заранее эвакуированы, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Возникшее в результате атаки небольшое возгорание оперативно потушили. Работу комплекса временно остановили, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились в безопасности. Пока объект не принимает поставки от продавцов, а те, что находятся в пути, перенаправляют на другие склады.

Кроме того, из-за опасности в районе, где расположен второй логистический центр компании, оттуда также эвакуировали работников. Никто не пострадал, сам объект не поврежден, однако его работу приостановили из соображений безопасности – временно приостановлен и прием поставок.

В ночь на 27 августа вражеские дроны также атаковали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе. По предварительным данным, никто не пострадал. Все сотрудники также были оперативно эвакуированы. Возгораний на объектах не выявлено.

Между тем Ozon отключил возможность оплачивать заказы после получения в 38 регионах России. В компании пояснили, что данная мера была принята для поддержки продавцов, пострадавших от атак беспилотников на склады маркетплейса.