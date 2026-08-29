Девять человек пострадали при столкновении трамваев в Стамбуле

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Два трамвая столкнулись лоб в лоб в стамбульском районе Зейтинбурну, в результате аварии пострадали девять пассажиров. Об этом сообщает госагентство Anadolu.

Инцидент произошел на линии T1 между станциями Пазартекке и Топкапы. Этот маршрут популярен среди туристов. По данным агентства, пострадавшие госпитализированы, специалисты устанавливают причину ЧП.

Ранее пять россиян, включая ребенка 2023 года рождения, получили травмы в результате аварии с участием перронного автобуса в аэропорту Антальи. По данным СМИ, автобус, перевозивший людей от самолета до терминала, столкнулся с машиной наземных служб воздушной гавани.

Еще один инцидент произошел в Таиланде, где россиянка скончалась после ДТП с мотоциклом. В момент аварии основной удар пришелся на правую сторону головы женщины, после чего она впала в кому.