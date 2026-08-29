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Происшествия

Крупный пожар произошел на складе боеприпасов под Киевом

Фото: МАХ/SHOT

Крупный пожар и взрыв произошли на складе боеприпасов в районе Житомирской трассы под Киевом. Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Незадолго до возгорания в районе склада прогремела серия взрывов. На месте уже работают экстренные службы, взрывотехники и полиция.

"К сожалению, уже сейчас можно констатировать факт, что ужасная трагедия в Вишневом не стала уроком. Одни и те же ошибки – это преступная халатность. И все виновные, без исключения, должны понести суровое наказание, чтобы такие ситуации больше не повторялись", – приводит ТАСС слова Корецкого.

Ранее российские ударные беспилотники нанесли удар по промышленному предприятию "Файер Поинт" в Киевской области.

Данный завод занимался производством и хранением химических веществ для изготовления твердотопливных ускорителей и боевых частей крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

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