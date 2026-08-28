28 августа, 22:58Политика
В МИД заявили, что попытки замедлить ход СВО приведут к большим потерям для Украины
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Попытки Киева и его спонсоров замедлить выполнение Россией целей СВО не принесут результата, а лишь приведут к большим потерям для Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва не располагает прямыми сведениями о возможном возобновлении переговоров России, США и Украины в сентябре 2026 года.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о паузе в мирных переговорах по Украине. По его словам, новых идей по их продолжению пока нет.
Он уточнил, что Киев не хочет обсуждать урегулирование мирным путем. В связи с этим российские войска продолжают спецоперацию.