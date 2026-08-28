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28 августа, 21:58

Происшествия

Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали микроавтобус предприятия в селе Грузском Борисовского округа. В результате погибли два человека, сообщили в региональном оперштабе.

Еще шесть человек получили травмы.

Ранее ВСУ ударили с помощью БПЛА по Ярославской области. В результате атаки один человек погиб. Ранения получили еще 27.

Как уточнил губернатор региона Михаил Евраев, всего было уничтожено 67 дронов. Обломки беспилотников упали на промышленную инфраструктуру, жилой сектор и объекты торговли. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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