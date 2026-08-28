Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 09:00

Происшествия

БПЛА повредил магазин и поликлинику в подмосковном Павловском Посаде

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Утром 28 августа украинский беспилотник попал в магазин "Магнит" в подмосковном Павловском Посаде. Взрывная волна повредила расположенную рядом поликлинику, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере MAX.

По его информации, во взрослом отделении выбито 46 окон. Сильные повреждения зафиксированы в двух кабинетах. Детское отделение не пострадало. При этом, уточнил Воробьев, медучреждение продолжает штатно принимать пациентов. Временно приостановлена работа лишь кабинета физиотерапии.

На месте ЧП работают специалисты. Они убирают помещения, регистрируют повреждения и готовятся к замене окон. По словам главы региона, власти постараются как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия атаки минимально отразились на пациентах и работе медиков. Поврежденное остекление восстановят в кратчайшие сроки.

Тем временем в Севастополе после атаки беспилотников повреждены жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Два человека пострадали: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а мужчина – осколочные ранения спины. Еще двое раненых от госпитализации отказались, погибших нет.

Губернатор Подмосковья сообщил о повреждениях поликлиники после атаки БПЛА

Читайте также


происшествия

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика