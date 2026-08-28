БПЛА повредил магазин и поликлинику в подмосковном Павловском Посаде

Фото: МАХ/"Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья"

Утром 28 августа украинский беспилотник попал в магазин "Магнит" в подмосковном Павловском Посаде. Взрывная волна повредила расположенную рядом поликлинику, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем канале в мессенджере MAX.

По его информации, во взрослом отделении выбито 46 окон. Сильные повреждения зафиксированы в двух кабинетах. Детское отделение не пострадало. При этом, уточнил Воробьев, медучреждение продолжает штатно принимать пациентов. Временно приостановлена работа лишь кабинета физиотерапии.

На месте ЧП работают специалисты. Они убирают помещения, регистрируют повреждения и готовятся к замене окон. По словам главы региона, власти постараются как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия атаки минимально отразились на пациентах и работе медиков. Поврежденное остекление восстановят в кратчайшие сроки.

Тем временем в Севастополе после атаки беспилотников повреждены жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Два человека пострадали: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, а мужчина – осколочные ранения спины. Еще двое раненых от госпитализации отказались, погибших нет.

