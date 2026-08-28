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Украинские власти пытались уйти от ответственности за атаку на официальную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области, но причастность Киева очевидна. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат также отметил, что не подлежит сомнению и причастность западных партнеров Киева.

"Соучастие Киева очевидно, как и вовлеченность тех, кто передавал разведданные со спутников стран НАТО, кто с помощью спутниковой навигации "вел" их к заданной цели", – добавил Галузин, которого цитирует РИА Новости.

Как утверждали российские власти, Украина попыталась нанести удары по резиденции Путина в Новгородской области 29 декабря 2025 года. Для операции украинские войска задействовали 91 БПЛА, все они были уничтожены.

Аппараты противника были запущены с территории Сумской и Черниговской областей, а их путь пролегал через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

В ответ на атаку Киева ВС РФ нанесли массированный удар ракетным комплексом "Орешник" по критически важным объектам Украины.